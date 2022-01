Într-un magazin a fost găsit un plic plin cu bani. Ce reprezentau acei bani și ce s-a întâmplat cu ei In data de 27 ianuarie 2022, in jurul orei 15:30, Poliția Municipiului Vulcan, a fost sesizata de catre telefonic de catre un tanar, in varsta de 31 de ani, din municipiul Petroșani, cu privire la faptul ca, in incinta unei societați comerciale din municipiul Vulcan, a fost gasit de catre acesta, un plic ce conține suma de 26.400 lei. In urma verificarilor efectuate de catre polițiști, a fost identificat un barbat in varsta de 53 de ani, din municipiul Vulcan, care declara faptul ca, suma de bani ii aparține pe care i-a pierdut in interiorul magazinului, aceștia reprezentand o refinanțare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

