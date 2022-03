Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Direcției investigații Centru a Inspectoratului Național de Investigații de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au destructurat activitatea unui grup care ar fi facilitat solicitanților plecarea la munca in Uniunea Europeana,…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri, o vizita in Republica Moldova, potrivit unor surse oficiale citate de Agerpres. In februarie, presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica cu omologul sau de la Chisinau, Maia Sandu, context in care a reconfirmat „sprijinul deplin al Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta demersul omologului sau de la Chisinau, președintele Maia Sandu, privind semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si a asigurat statul vecin ca Romania va acorda tot sprijinul in acest demers. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- A inceput razboiul in Ucraina! Putin a invadat, azi dimineața, la ora 05.00, țara vecina și a facut-o din toate parțile. Asistam la o invazie generala. Alaturi de militarii ruși, lupta și forțe armate din Belarus. Ucraina a instituit Legea Marțiala. Sunt bombardate multe orase printre care Odessa și…

- Cu o zi inainte ca Vladimir Putin sa anunțe ca recunoaște cele doua republici separatiste din Ucraina, Donețk și Lugansk, a existat un singur analist care a avut luciditatea sa vada exact ceea ce avea sa se intimple peste 24 de ore: DAN DUNGACIU. Duminica seara, in emisiunea Andreei Sava de la Antena…

- Ofițerii Secției Investigații Fraude Complexe a Direcției de Poliție a mun. Chișinau, au intrat în posesia unei informații operative pe faptul comercializarii produselor petroliere pe teritoriul capitalei fara acte de proveniența de catre doi barbați. Aceștia s-au dovedit a fi cu vârstele…

- REȘIȚA – Sau temerile primarului ca va ploua cu locuri de munca și nu vor fi oameni pentru toate! Mai demult, Ioan Popa a vizitat o fabrica a AMZ-ului, multinaționala pe care a convins-o sa vina pe Valea Țerovei. A vazut la fața locului ca acolo e un grad ridicat de automatizare. In opinia sa, asta…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Frost, si-a dat demisia din cauza „directiei politice” a guvernului condus de premierul Boris Johnson, a relatat sambata publicatia Mail on Sunday. „Lordul Frost si-a inaintat demisia in urma cu o saptamana, insa a fost convins sa ramana pana in ianuarie”, a scris…