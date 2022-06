Într-un an, Prahova „a pierdut” aproape 10.000 de persoane! Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat N. Dumitrescu Deși recensamantul populației și locuințelor se afla in plina desfașurare, etapa de colectare a datelor de la domiciliul persoanelor – care a precedat-o pe aceea de autorecenzare și autorecenzare asistata – urmand sa se incheie pe data de 17 iulie a.c., la nivelul județului Prahova se știe, deja, cu cat a scazut numarul locuitorilor in ultimul an, chiar daca este vorba despre date provizorii. Astfel, potrivit datelor primite de la Direcția Județeana de Statistica (DJS) Prahova, la 1 ianuarie 2022, populatia dupa domiciliu a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

