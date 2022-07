Într-un an, indicii ROBOR și-au mărit de cinci ori valoarea In timpul pandemiei Covid-19 cele mai importante state, in special cea americana, au aruncat „din elicopter" mari cantitați de bani pentru a susține economiile. Acum a venit momentul „adevarului" iar costul platit este inflația, care atinge maxime ale ultimilor decenii, iar politicile monetare ale marilor banci centrale au devenit mai aspre. Avantul luat de prețuri in perioada post-pandemie... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Anticipand o noua majorare de catre Rezerva Federala a dobanzii de referința, cu cel puțin 0,75 puncte procentuale, la finalul ședinței sale de politica monetara, dealerii bancari locali au accelerat majorarea dobanzilor interbancare. Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate…

- Valoarea dobanzilor interbancare, in funcție de care se calculeaza indicii ROBOR, vor trece in scurt timp de pragul de 7%, dupa decizia surpriza a BNR de a majora dobanda sa de politica monetara de la 3,75 la 4,75%, valoare comparabila cu cea care a fost valabila din iulie 2013 de 5%. Valoarea stabilita…

- Miercurea aceasta se va desfașura ședința de politica monetara a BNR. Probabila depașirea de catre inflația anuala a pragului de 15% va impune bancii centrale de a ridica rata sa de referința de la 3,75%, in prezent, la 4,50%, valoare care este, totuși, cea mai mica din regiune. De la inceputul anului,…

- Leul a cunoscut in mai opta luna consecutiva de stabilitate fața de euro, al carui curs nu a reușit sa treaca de maximul istoric de 4,9495 lei atins in 27 septembrie 2021. Marți, media monedei unice a coborat de la 4,9438 la 4,9430 lei, intr-o ședința in care transferurile se realizau in culoarul 4,94…

- Leul și-a menținut la inceputul saptamanii stabilitatea fața de euro, tendința manifestata in ultimele opt luni, in timp ce indicii ROBOR continuau sa se apropie de pragul de 6%. Cursul euro a crescut de la 4,9458 la 4,9469 lei iar transferurile se efectuau in piața locala in culoarul 4,945 – 4,949…

- Principalul eveniment al perioadei analizate a fost reprezentat de ședința de politica monetara a BNR, a patra din acest an. INS a anunțat o inflație an/an in aprilie de 13,76% iar prognoza bancii centrale in privința evoluției inflației indica pentru sfarșitul anului o creștere la 12,5%, fața de precedenta…

- Creșterea prețurilor de consum in aprilie cu 3,74%, a impins, conform datelor prezentate miercuri de INS, inflația anuala de la 10,15% in martie la 13,76% luna trecuta, cel mai ridicat nivel incepand cu ianuarie 2004. Acestor date se adauga creșterea deficitului comercial cu un ritm de 13,8% an/an la…

- Dobanzile interbancare au continuat sa creasca și miercuri, apropiindu-se de pragul de 5,50%. Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a crescut de la 5,07 la 5,10%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea…