Într-o singură zi în România au avut loc 103 incendii de vegetație Pompierii din Romania au intervenit in ultimele 24 de ore la 143 de incendii. Dintre acestea, 103 au fost incendii de vegetație. „Dintre cele 143 de incendii la care au intervenit pompierii ieri, 103 au fost arderi necontrolate la miriști, vegetație uscata și gunoi, fiind afectate aproximativ 509 hectare de teren”, potrivit unui comunicat de presa. Pompierii au avut in ultimele 24 de ore 1.581 de misiuni pentru stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerare, deblocare sau salvare de persoane și animale. La nivel național, 1.255 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, cele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

