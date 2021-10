Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, Romania a imunizat aproape 5,8 milioane de persoane , iar pe primul loc in topul vaccinarii anti-COVID se afla comuna Dumbravita, judetul Timis, cu un procent de 54,5%, conform datelor publicate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților de…

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, Lucian Mihoc, a fost internat la Spitalul „Victor Babes", dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Desi se afla in prima linie a luptei cu pandemia, Mihoc nu era vaccinat impotriva Covid-19. El are o activitate pulmonara afectata in proportie…

- 1.313 cazuri noi de covid (dupa 45.820 de teste) și 31 de decese in ultimele 24 de ore au fost raportate de grupul de comunicare strategica (GCS). Numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.303. Dintre acestea, 291 sunt internate la ATI. Comunicatul integral: Pana astazi, 31 august, pe…

- Danemarca va ridica din data de 10 septembrie toat restrictiile inca in vigoare impotriva COVID-19. Boala nu mai este considerata o „amenintare pentru societate”, dupa ce peste 70% din populația țarii s-a vaccinat, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii.

- Portugalia, care si-a vaccinat 70% din populatie impotriva COVID-19 mai devreme decat prevazuse, a decis sa accelereze ridicarea unor restrictii, crescand in special numarul persoanelor cu acces in restaurante si sali de spectacol, a anuntat vineri guvernul portughez.

- Relaxarea restricțiilor, in ultima perioada, a dus, din pacate, și la „relaxarea” procesului de vaccinare anti-Covid-19. Dezinteresul romanilor fața de vaccinare face ca tot mai probabilul val 4 al pandemiei sa ne aduca multe necazuri. Simpla analiza a situației dificile in care se afla deja țari…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita a spus ca la nivel national, potrivit celei mai recente estimari, 44% din populatie s-a imunizat impotriva COVID-19, iar in Cluj, Ilfov si Bucuresti, procentul este de peste 60%.

- Seful Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca, la nivel national, potrivit celei mai recente estimari, rata de imunitate colectiva dobandita prin boala si vaccinare este de 44%, iar in judetele Cluj si Ilfov…