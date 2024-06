Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda tuturor asigurarilor date de politicieni ca dupa alegeri nu va scadea nivelul de trai, statul tot va fi nevoit sa continue reforma fiscala, in urma careia veniturile colectate sa fie mai mari

- Parinții lui Cristian Iulian Huțanu, tanarul judecat pentru uciderea cu sange rece a soției și mamei copiilor sai, au cerut in instanța acces la casa in care au locuit cei doi și inventarierea bunurilor din interior. Parinții criminalului, care sunt reprezentanții copiilor minori ai cuplului, le acuza…

- Edilul Cosmin Andrei și-a inregistrat dosarul de candidatura la Biroul Electoral al municipiului Botosani, unde a declarat ca este recomandat de faptele sale. Procurorii DNA au decis pe 2 aprilie sa ii prelungeasca masura controlului judiciar pentru 60 de zile, pentru acte de corupție.Primarul PSD ar…

- Prințul William iși reia indatoririle regale, incepand de joi, 18 aprilie 2024. Moștenitorul tronului britanic va reveni la angajamentele sale, dupa cateva saptamani in care și-a indreptat toata atenția catre partenera lui de viața, Kate Middleton, și copiii lor. Prințul William iși reia indatoririle…

- Claudia și Dorin Petru Gliga au fost condamnați joi, 11 aprilie, de Tribunalul Mureș la trei ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul in care au incercat sa mituiasca o judecatoare pentru a pronunța o sentinta mai blanda in dosarul de corupție al ginerelui lor. Sentința, data in prima instanța, nu…

- E in plina derulare o ancheta la nivelul IPJ Dambovita. O polițista a intrat in atenția superiorilor sai, dupa apariția unor imagini deloc ușor de privit. O polițista este cercetata dupa ce soțul ei a difuzat inregistrari cu ea in timp ce isi lovea copiii, potrivit Antena 3. Filmarile respective au…

- Zece percheziții au avut loc in Chișinau, „intr-un dosar de transportare a persoanelor de rang inalt, a bunurilor și banilor in beneficiul unui partid”. Potrivit oamenilor legii, au fost ridicați peste 2 mil. de lei de la membri organizației „Șor”.

- Au crezut ca vor avea o vacanța de vis, dar lucrurile nu au stat deloc așa, din contra. Iasmina Hill și soțul, impreuna cu cei doi copii, au mers pe cel mai scump vas de croaziera din lume, dar au dat de probleme.