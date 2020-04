Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit duminica, in cursul unei convorbiri telefonice, sa colaboreze in lupta impotriva amenintarii constituite de pandemia de COVID-19, a informat presedintia de la Ankara, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Comisia Europeana (CE) a cerut luni Turciei sa indeparteze migrantii prezenti la frontiera turco-greaca drept o conditie prealabila acordarii oricarui ajutor suplimentar Guvernului de la Ankara in criza siriana, relateaza Reuters.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan era asteptat luni la…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, inaintea unor discutii la Bruxelles cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, ca Ankara trebuie sa retraga migrantii si refugiatii de la frontiera cu Grecia, relateaza Reuters. "Gasirea unei solutii la aceasta situatie…

- O bataie generala a izbucnit in Parlamentul Turciei, acolo unde mai multi parlamentari și-au imparțit pumni in timpul discursului unui parlamentar din Opozitie, care il acuzase pe presedintele turc Recep Erdogan ca nu respecta soldații turci care au murit in Siria, a transmis Reuters.Zeci de parlamentari…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a inasprit miercuri si mai mult tonul impotriva Siriei, amenintand ca armata turca va ataca - inclusiv aerian - forte guvernamentale siriene, oriunde s-ar afla, in cazul in care este ucis din nou vreun militar turc in provincia siriana Idleb, relateaza Reuters,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca guvernul sirian va plati 'foarte scump' orice atac impotriva fortelor Ankarei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, unde 13 soldati turci au fost ucisi intr-o saptamana, declansand o riposta, transmit Reuters si AFP. …