- Vara este ca iarna, in regiunea Krasnoiarsk din Rusia. Dupa cum anunța presa locala, in unele locuri, grosimea stratului de zapada a depașit un metru. Turistii care au mers in excursie la Rezervatia Naturala Ergaki au postat imagini spectaculoase in mediul online. La cateva zile distanța dupa ce locuitorii…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov (DRDP) avertizeaza soferii ca ninge abundent in mai multe zone din judetele Covasna si Harghita, in special in Pasul Oituz aflat la limita cu judetul Bacau, si le recomanda soferilor sa isi echipeze masinile cu cauciucuri de iarna daca circula pe drumurile…

- Iarna NU se da dusa! Daca in oraș e vant și ploaie, in munți- ninge. Pasul Tihuța e acoperit de un strat de zapada și inca viscolește. Deși e aproape final de aprilie, iarna NU se da dusa. Temperaturi joase, ploi, vant- cam așa arata zilele de primvara ale lui 2021. Daca la Bistrița norii fac loc liber…

- Iarna nu se da dusa din Maramureș chiar daca suntem deja in luna aprilie. In aceasta noapte a nins la Borșa, iar stratul de zapada este de 15 centimetri. Pe DN18, de administrarea caruia se ocupa Drumurile Naționale este ca vai de el spre disperarea șoferilor, in schimb pe drumurile de care se ocupa…

- ​Thailanda așteapta ca circa 2 milioane de turiști straini, majoritatea chinezi și europeni, sa vina în Phuket anul asta, dupa ce populara stațiune insula se va redeschide turiștilor vaccinați din 1 iulie, scrie The Straits Times, citând Bloomberg.Va fi pentru prima data, în…

- La finalul lunii martie, in stațiunea montana Parang stratul de zapada este inca unul foarte consistent. Administratorii domeniului schiabil lucreaza la pregatirea partiilor, pentru posibilii petroșaneni care vor dori sa urce la munte in acest sfarșit de saptamana. Turiștii din alte localitați nu…

- Iarna s-a intors in forta, chiar daca calendaristic primavara a venit. Si in zona montana damboviteana, a nins in ultimele ore, temperaturile sunt destul de scazute. Pentru prevenirea situatiilor de pericol in Muntii Bucegi sau a limitarii efectelor in cazul producerii acestora, jandarmii montani de…