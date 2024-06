Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a amenințat luni ca SUA s-ar putea confrunta cu „consecinte fatale” in cazul unei „erori de calcul” in folosirea armelor americane impotriva unor ținte militare din teritoriul Rusiei.„As vrea sa-i avertizez pe liderii americani impotriva erorilor de calcul…

- Ucraina a cerut, in repetate randuri, aliaților sai sa-i permita sa foloseasca armamentul primit pentru atacuri in interiorul Rusiei si sa renunte astfel la o pozitie oficiala pe care unii dintre ei au mentinut-o pe tot parcursul razboiului, care dureaza de 27 de luni, relateaza Reuters, citata de News.ro.Presedintele…

- Seful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca „a venit timpul” ca membrii aliantei militare sa reconsidere unele dintre restrictiile legate de utilizarea armelor pe care le-au furnizat Ucrainei pentru a lupta impotriva Rusiei, relateaza News.ro, care citeaza Reuters.Tarile occidentale au parut din…

- Sprijinul Chinei pentru Moscova este un factor crucial in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO Jens Stoltenberg intr un interviu acordat ziarului german Welt am Sonntag, potrivit Agerpres."China afirma ca doreste sa mentina relatii bune cu Occidentul. In acelasi…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat o vizita surpriza la Kiev. Stoltenberg a dat asigurari luni ca „nu este prea tarziu pentru ca Ucraina sa castige” in fata Rusiei, in pofida regreselor recente ale armatei sale de pe front, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut miercuri aliatilor Ucrainei sa-i furnizeze acesteia rapid mai multe munitii, sisteme antiaeriene si alte ajutoare militare pentru a rezista in fata ofensivei ruse, in timp ce generalul american Christopher Cavoli, comandantul Fortelor Aliate in…

- Ucraina ramane fara muniție in razboiul sau impotriva invaziei Rusiei, iar membrii NATO nu fac suficient pentru a ajuta Kievul, a declarat, joi, secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg, potrivit antena3.ro. In comentarii neobișnuit de tranșante privind acest razboi, Stoltenberg a aratat ca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a delimitat luni de afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron, potrivit caruia aliatii occidentali nu ar trebui sa excluda trimiterea de trupe in Ucraina, dar si de cele ale Papei Francisc, care a sugerat Kievului aiba curajul sa negocieze cu Rusia…