Stiri pe aceeasi tema

- Se dau bani in plus de la stat! Romanii care vor putea beneficia de ei: Vezi care sunt condițiile Veste buna pentru romani! Senatul a adoptat marți, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege potrivit caruia cuantumul indemnizației de șomaj crește de la 75% la 100% din valoarea indicatorului…

- Astrologii chinezi fac previziuni INFRICOSATOARE. Ce urmeaza dupa pandemia de coronavirus. Pana la finalul anului vom… Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Astrologul Marian Golea a anunțat o perioada foarte…

- E cea mai tragica veste! Vezi ce spun expertii despre valul urias din toamna. NU scapam de masti si distantare: Va mai dura ANI de zile! Ideea de a purta masca de protectie sau distantarea sociala a devenit controversata in randul multor persoane. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP…

- Ludovic Orban, anuntul momentului despre prelungirea starii de alerta. Vezi cea mai proasta veste pentru romani Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate „Dupa numarul de cazuri din ultimele zile, daca astazi ar trebui…

- O noua teorie a conspirației, in Romania: „Nu mai intrați pe ușile culisante in supermarket-uri” . Vezi de ce… Pandemia de coronavirus declarata de Organizația Mondiala a Sanatații a dat naștere unor teorii ale conspirației care s-au infiltrat, rapid, in tot acest scenariu medical fara precedent. Oferta…

- Cand se termina pandemia de coronavirus in Romania? Anunțul lui Raed Arafat Pandemia de COVID-19 va lua sfarșit la jumatatea lunii iunie? Raspunsul lui Raed Arafat. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Raed Arafat…

- Lovitura pentru toți șoferii din Romania! Documentele sunt clare: nu mai scapa! Sunt șoferii romani „abuzați” fața de restul europenilor? Cand, cum și cat platesc firmele de asigurare daunele din RCA Piața asigurarilor RCA din Romania este cea mai concentrata din Uniunea Europeana, cu doar doi jucatori…

- In sfarșit, o veste BUNA! Ce se va intampla cu CORONAVIRUSUL din luna mai! Experții au facut ANUNȚUL Noul coronavirus, sensibil la vremea din zilele urmatoare? Meteorolog: “Avem deja 25 de grade Celsius. Din mai, vor deveni o obișnuința” Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera…