- Industria constructiilor din Romania pare blocata intr-o era analog, in conditiile in care se discuta despre digitalizare si tehnologizare pentru orice alt domeniu, atrag atentia reprezentantii Sixense Romania, companie care s-a implicat in monitorizarea geotehnica si structurala a unor proiecte,…

- Vice președinte al Federatiei Romane de Rugby si managerul secției de rugby de la CSA Steaua București, Bogdan Marinescu, e revoltat de intenția Ministerului Tineretului și Sportului de a prelua Stadionul Național de rugby Arcul de Triumf, care aparține in mod tradițional sportului cu balonul oval.…

- Industria constructiilor, desi a fost una dintre putinele care au continuat sa mearga bine in ultimul an, in contextul pandemiei, se confrunta de cateva luni cu cresteri semnificative ale costurilor cu materialele, ceea ce pune evolutia acestui sector sub semnul intrebarii. Otelul in mod special,…

- Fostul europarlamentar și ministru al Apararii, Ioan Mircea Pașcu, e de parere ca problema Stadionului ”Arcul de Triumf” e cel puțin ciudata și de aceea suspecteaza un aranjament imobiliar in inima Capitalei. El considera ca incapațanarea Ministerului Tineretului și Sportului de a prelua cu forța…

- Anton Pisaroglu, potențial candidat la conducerea Federației Romane de Rugby, a exprimat o poziție ferma fața de ipoteza ca stadionul Arcul de Triumf din Capitala, renovat in 2020, sa fie trecut la Federația Romana de Fotbal sau la o alta instituție. „Sub nicio forma rugby-ul romanesc nu trebuie…

- Proprietarii de nave presati sa utilizeze combustibili mai putini poluanti au inceput sa isi reduca numarul de noi nave comandate, pentru ca nu stiu la ce tehnologie alternativa sa faca trecerea, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Amoniacul, hidrogenul, biocombustibilii si motoarele electrice…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, pentru AGERPRES, ca si-ar dori ca partida de rugby dintre selectionatele Romaniei si Belgiei, din cadrul Rugby Europe Championship 2020, sa se dispute pe noul Stadion Arcul de Triumf, dar dupa obtinerea avizelor de functionare. …

- Recepția stadionului Arcul de Triumf, a doua arena finalizata pentru antrenamentele echipelor participante la meciurile organizate in Bucuresti la Euro 2020, devenit Euro 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, a...