Intr-o lume digitala, astazi celebram Ziua Internationala a Alfabetizarii Ziua internationala a alfabetizarii se sarbatoreste la 8 septembrie. Primele sisteme de scriere au fost: sumerian, egiptean, hitito egeean si chinez, din care decurg scrierile silabice. Opusul notiunii de analfabetism functional este un nou concept, cel de alfabetizare functionala.Alfabetizarea este un proces de instruire a unor persoane cu scopul obtinerii abilitatii capacitatii de a scrie si de a citi. Starea de alfabetizare ca rezultat , prin scriere si citire, ajuta la transmiterea mesajelor ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi speculații privind starea de sanatate a lui Kim Jong-un au aparut in presa internaționala. Publicații precum New York Post și televiziunea americana Fox News susțin, citand un fost diplomat sud-coreean, ca Kim Jong-un ar fi in coma. Nu este prima data cand apar astfel de zvonuri despre dictatorul…

- Cifra de afaceri din industrie (piata interna si piata externa) a scazut cu 14% in primele sase luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2019, ca urmare a scaderii industriei extractive (-15,2%) si industriei prelucratoare (-14%), potrivit datelor publicate miercuri de INS. Cifra de afaceri…

- Dupa ce s-a zvonit ca Maria Ciobanu ar avea probleme de sanatate, Ionuț Dolanescu a facut primele declarații despre starea de sanatatea a mamei sale. Artista se afla și acum in SUA, alaturi de fiul, nora și nepoții sai.

- Instanta din Romania a inceput sa dea primele sentinte de anulare in cazul amenzilor primite de oameni in timpul pandemiei si care au fost contestate. Judecatoria Bistrita s-a pronuntat zilele acestea in astfel de procese, in care Politia a „achiesat” cererilor facute de cei care au cerut anularea amenzilor.

- Potrivit Gandul.ro, artistul a primit acceptul medicilor de a parasi spitalul, iar acum – conform procedurilor – trebuie sa ramana izolat, la domiciliu, inca patru zile. Cantarețul a incercat sa treaca neobservat purtand o șapca și ascunzandu-se in spatele maștii și a unor ochelari de soare.…

- Fundatia World Vision Romania a demarat o campanie de strangere de fonduri pentru a pregati scolile, elevii si profesorii din mediul rural pentru redeschiderea scolilor in toamna. Astfel, aproximativ 6.000 de copiii si 100 de profesori din 80 de comunitati nevoiase de la sate ar putea primi infrastructura…

- Deschiderea salilor de jocuri de noroc face primele victime. Un barbat a recurs la scene de o cruzime ieșita din comun pentru a face rost de bani nemunciți. Un jaf a avut loc, luni, la o sala de jocuri din centrul municipiului Constanta, dupa ce un barbat a strans-o de gat pe casiera si a furat…

- Agențiile Loteriei Romane se redeschid gradual de luni, incepand cu ora 14:00, iar primele trageri loto vor avea loc duminica, potrivit unui anunț transmis de instituție.Citește și: Primul sondaj in București dupa Starea de urgența. PNL și PSD sunt umar la umar. Joc tare la Primaria Generala…