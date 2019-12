Într-o localitate din Spania anul nou a venit după-amiaza. Care este motivul Motivul este simplu: cei 30 de rezidenti ai acestei mici comunitati situata la vest de Madrid, majoritatea in varsta de peste 80 de ani, nu vor sa ramana trezi pana la miezul noptii si, prin urmare, au decis sa sarbatoreasca trecerea in noul an cu 12 ore mai devreme. Aceasta celebrare timpurie are deja o traditie indelungata: locuitorii din Villar de Corneja ciocnesc paharele de sampanie la ora 12 ziua incepand din 2004. Vizitatorii s-au alat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

