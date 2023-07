Stiri pe aceeasi tema

- Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, care a disparut din spatiul public din data de 24 iunie, cand a declanșat o rebeliune armata esuata in Rusia, a publicat luni un mesaj audio in care anticipeaza noi victorii ale rușilor pe front. „Veti vedea in curand urmatoarele noastre victorii pe front”,…

- Președintele lituanian, Gitanas Nauseda, a cerut duminica NATO sa „consolideze” flancul estic al Alianței daca liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, se stabilește in Belarus, transmite Noi.md și Agerpres. Liderul țarii baltice, invecinata cu Rusia și Belarus și care gazduiește…

- Rusia nu s-a confruntat niciodata cu o amenințare iminenta de securitate care sa justifice invazia pe scara larga a Ucrainei, a declarat Evgheni Prigojin, șeful gruparii de mercenari ruși Wagner. „Forțele armate ale Ucrainei nu aveau de gand sa atace Rusia cu blocul NATO”, a explicat Prigojin in tirada…

- Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat miercuri ierarhia militara rusa ca "ascunde" dificultatile cu care se confrunta armata in fata contraofensivei ucrainene lansate la inceputul lunii iunie si care a inregistrat pana acum progrese modeste, transmite AFP, informeaza Agerpres."Inamicul…

- Circa 32.000 de barbati care au fost recrutati in inchisorile din Rusia pentru a fi trimiși pe front in Ucraina s-au intors acasa dupa incheierea misiunii, a declarat duminica seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin. El se lauda ca foștii deținuți care s-au intors de pe front au comis mai…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a multumit trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza AFP. „Vedem cat de isteric reactioneaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen