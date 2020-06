Într-o galerie din Paris vizitatorii păstrează distanţa fizică cu ajutorul pălăriilor cu extensii O galerie de arta din Paris s-a inspirat din China antica pentru a contribui la respectarea distantarii fizice oferind vizitatorilor palarii cu aripioare, relateaza joi Reuters.



Palariile colorate din papier-mache sunt realizate dupa modelul unui astfel de obiect folosit pentru acoperirea capului in timpul dinastiei Song, care a condus China intre anii 960 si 1279 si au extensii suficient de lungi pentru a asigura purtatorilor distanta de un metru fata de celelalte persoane, prevazuta in regulile din Franta pentru prevenirea raspandirii COVID-19.



Se spune ca primul imparat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China se angajeaza sa-si puna in aplicare angajamentul cu privire la contributii prevazute determinate la nivel national (CPDN) in cadrul obiectivelor stabilite prin Acordul de la Paris din 2015 de lupta impotriva modificarilor climatice, in pofida pandemiei covid-19, a anuntat marti Ministerul chinez…

- Douazeci si sase de persoane au fost arestate marti in Franta si Belgia, in ancheta deschisa dupa ce 39 de migranti vietnamezi au fost descoperiti morti intr-un camion frigorific, intr-un parc industrial la est de Londra, in octombrie 2019, au informat miercuri parchetul din Paris si parchetul federal…

- O instanta din Paris a decis ca asiguratorul Axa trebuie sa il despagubeasca pe proprietarul unor restaurante pentru veniturile pierdute timp de doua luni din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri avocatul reclamantului, ceea ce ar putea deschide calea unui val de litigii similare, transmite…

- Biletul a fost ales in timpul unei extrageri live efectuate de casa de licitatii Christie's din Paris. Citeste si: Italia anunta redeschiderea aeroporturilor Evenimentul de strangere de fonduri pentru organizatia Care a fost amanat de doua ori - mai intai pentru a fi vandute mai multe…

- Acest anunt survine unei relatari din Franta conform careia un barbat a fost infectat cu noul coronavirus pe 27 decembrie, cu cateva zile inaintea raportarii primelor cazuri in China si cu aproape o luna inainte ca Guvernul de la Paris sa confirme primele cazuri.Pacientul a fost diagnosticat cu pneumonie,…

- Cercetatorii francezi au lansat luni un asistent vocal care, prin intermediul inteligentei artificiale, ii poate ajuta pe apelantii care sufera de potentiale simptome de infectare cu noul coronavirus, indrumandu-i spre serviciile de urgenta sau medici, transmite Reuters. Orice persoana din Franta poate…

- Franta va decide catre finalul lunii mai de la ce data barurile si restaurantele se vor putea redeschide, a anuntat vineri ministrul francez al finantelor Bruno Le Maire, in contextul in care guvernul de la Paris pregateste relaxarea de la 11 mai a restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii COVID-19,…

- Germania si Franta si-au retras reprezentantii si si-au inchis luni misiunile din Coreea de Nord, a anuntat ambasadorul Marii Britanii la Phenian, pe fondul ingrijorarilor in crestere in aceasta tara izolata privind raspandirea coronavirusului, transmite Reuters. Coreea de Nord nu a confirmat…