Nilul curge pe o distanța de peste 6.650 de kilometri inainte de a se varsa in Marea Mediterana. De-a lungul a mii de ani, acest fluviu a furnizat irigații și a transformat regiunile aride din jurul sau in terenuri agricole fertile. In prezent, Nilul nu doar ca ramane o sursa vitala de irigații, dar este și o ruta esențiala pentru transport și comerț, scrie iflscience.com.