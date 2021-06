Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul danez Christian Eriksen a vorbit cu colegii sai si le-a cerut sa joace in aceasta seara meciul cu Finlanda, suspendat dupa ce el s-a prabusit pe teren, informeaza Football Italia, citand SportStudio.

- Christian Eriksen (29 de ani) s-a prabușit pe gazon in minutul 43 al meciului Danemarca - Finlanda, de la Euro 2020. Situația lui este una stabila in acest moment. Eugen Neagoe (53 de ani) spune ca imaginile i-au adus aminte de momentul dramatic din 2019. In iulie 2019, Eugen Neagoe a trecut printr-un…

- Partida Danemarca – Finlanda, contand pentru grupa B a Campionatului European, s-a reluat, sambata seara, la Copenhaga, la aproape doua ore dupa ce danezul Christian Eriksen s-a prabusit pe teren. Eriksen a avut nevoie de mai multe minute de manevre de resuscitare pe teren, dupa care a fost…

