Într-o comună din Apuseni se votează din nou Localnicii dintr-o comuna din Apuseni sunt pe punctul de a merge din nou la vot, deoarece ambii candidați la primarie au primit din partea lor același numar de voturi: 345. Acesta este rezultatul in urma numararii și renumerarii buletinelor de vot, ceea ce dovedește ca fiecare vot este important, așa cum subliniaza Ana Maria Roman

Sursa articol: puterea.ro

