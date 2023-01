Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii au salvat 19 persoane in ultimele 24 de ore, noua dintre acestea fiind preluate de Serviciul de Ambulanta sau SMURD, iar una de elicopterul SMURD, pentru transport la spital, In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita interventia…

- Medicii de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta au intervenit, in noaptea de Revelion, in 173 cazuri, dintre care 79 pe raza localitatii Constanta. O statistica pentru noaptea de revelion ar fi urmtaatoarea: de aseara si pana astazi dimineata la ora 05.00, au fost 173 de solicitari in tot…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Gastesti din apropiere de municipiul Pascani. Un microbuz, cu numere de Republica Moldova, in care se aflau opt persoane, s-a izbit de un autotren. Din primele informatii rezulta ca doar o singura persoana are nevoie de asistenta medicala.…

- La Camera de Garda Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu s-au prezentat, in ultima saptamana și jumatate, 522 de copii cu diverse afecțiuni respiratorii (pneumonii, viroze și bronșiolite). In aceeași perioada, in Secția de Pediatrie au fost internați 55 de copii (miercuri…

- O adolescenta de 16 ani din Galati a ajuns in stare grava la spital, vineri, dupa ce ar fi consumat substante interzise si a fost gasita inconstienta in toaleta liceului unde invata. Medicii au decis sa o transfere la Bucuresti, fata intrand in coma. Vineri dimineata, o eleva de 16 ani de la Liceul…

- Pe parcursul saptamanii trecute, Serviciul de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca (SAMU) a fost solicitat pentru 16.512 persoane. Dupa acordarea primului ajutor medical, 6118 pacienți, dintre care 4274 adulți și 1844 copii au fost transportați la spital.

- Personalul de ambulanta din cea mai mare parte a Angliei si Tarii Galilor va intra in greva pe 21 decembrie, in cadrul unei dispute cu Guvernul pe tema cresterilor salariale, transmite BBC, citat de news.ro. Greva coordonata de cele trei sindicate principale din domeniul ambulantei - Unison, GMB…

- Paula Onofrei, o romanca de 29 de ani stabilita a Roma, a murit din cauza unui șoc septic produs din cauza unui ulcer duodenal perforat, complicat cu peritonita. Familia ei spune ca au sunat la numarul de urgența, prima data, la ora 13:03, dar ambulanța a ajuns abia la 15:39, potrivit publicațiilor…