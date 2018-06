Si nemtii fura portofele de la italieni

In timp ce in Germania parca e concurs de gasit nod in papura italienilor, unii germani aflati in vacanta in Italia par sa confirme ca orice padure are uscaturile ei. Germanii: locomotiva Europei ordonati, muncitori, cinstiti, corecti. Italienii: coada Europei, hoti, lenesi, mincinosi si mereu mafioti. Cam astea sunt sabloanele… [citeste mai departe]