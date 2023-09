Intoxicatia cu plumb, amenintare subestimata pentru sanatatea publica. Studiu Intoxicația cu plumb, o problema care a fost mult timp subestimata in ceea ce privește impactul sau asupra sanatații publice, a fost recent subiectul unui studiu publicat in revista Lancet Planetary Health. Potrivit acestui studiu, consecințele intoxicației cu plumb sunt comparabile cu cele ale poluarii aerului și au fost asociate cu 5,5 milioane de decese […] Citește Intoxicatia cu plumb, amenintare subestimata pentru sanatatea publica. Studiu in Alba24 .