Intotero: Românii plecaţi în străinătate trebuie să ştie că statul român le este alături Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat miercuri, la Vaslui, ca romanii care pleaca la munca in strainatate trebuie sa stie ca statul roman le este alaturi si le-a cerut acestora sa se informeze inainte de a parasi tara. Prezenta la lansarea in judet a Campaniei "Informare acasa! Siguranta in lume!", Intotero le-a solicitat autoritatilor locale sa se implice in munca de informare a cetatenilor care vor sa paraseasca tara cu privire la riscurile la care sunt expusi cand parasesc tara si a facut un apel catre primari sa comunice mai mult cu cei plecati sa lucreze in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

