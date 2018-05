Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, va lansa miercuri programul de tabere "ARC", editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri, informeaza MRP, intr-un comunicat transmis AGERPRES. La evenimentul care va avea loc la…

- Autoritațile romane au solicitat urgentarea procedurilor pentru repatrierea trupurilor celor 5 romani morți in Cehia. Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și de membrii…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni si de membrii Ambasadei Romaniei la Praga au avut, sambata, intrevederi cu reprezentantii firmei unde lucrau cei 5 romani, victime…

- Romania pune accent pe mentinerea neafectata a dreptului la educatie si informare in limba romana pe teritoriul ucrainean, a subliniat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o in tara vecina vineri si sambata. "Ministerul pentru…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, va efectua vineri si sambata o vizita de lucru in Ucraina, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii…

- La initiativa Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), joi, a avut loc intrunirea Comitetului Interministerial in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni. In cadrul discutiilor, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena-Intotero, a propus: - eficientizarea comunicarii…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat, marti, intr-o conferinta dedicata Diasporei, elementele unor programe destinate romanilor din afara granitelor in Anul Centenar care vizeaza, intre altele, realizarea unei Enciclopedii a romanilor de pretutindeni, promovarea cartii…