Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a sfatuit o femeie care a spus ca a fost abuzata psihologic de soț ca aceasta „trebuie sa iși duca crucea” și sa se roage ca Dumnezeu „sa-i suplineasca” barbatului empatia. „Dupa multi ani de casatorie s-a intarit convingerea ca cel de langa mine nu are empatie,…

- In luna aprilie 2024, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS), rata șomajului a ajuns la 5,3% in forma ajustata sezonier, crescand cu 0,1 puncte procentuale fața de luna precedenta, martie 2024. ”Rata somajului in luna aprilie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de…