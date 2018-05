Intotero: Chiar dacă sunt plecaţi din ţară, românii simt, vorbesc, se roagă în limba română Peste 400 de elevi de liceu din judetul Hunedoara au participat, sambata, la Deva, la prezentarea campaniei nationale "Informare acasa! Siguranta in lume!", derulata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), cu scopul de a-i informa pe cetatenii romani asupra riscurilor care pot aparea atunci cand isi cauta un loc de munca sau un program de studii in afara granitelor.



"Este o campanie de informare prin intermediul careia ne propunem sa aducem la cunostinta riscurile la care pot fi supuse toate persoanele, incepand de la tineri pana la persoanele adulte, care doresc sa calatoreasca,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

