Presedintele Comisiei pentru invatamant de la Camera Deputatilor, Natalia Intotero, a declarat miercuri ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis 24 de masuri propuse de PSD in domeniul educatiei, adresate studentilor, profesorilor si elevilor.



"Marti, 6 iulie 2021, am participat la consultarile de la Palatul Cotroceni pe tema Proiectului 'Romania Educata'. In cadrul discutiilor au fost prezenti colegi parlamentari din conducerea Parlamentului si membri ai Comisiilor de invatamant din cele doua Camere, respectiv presedintele Romaniei, care a prezentat principalele linii…