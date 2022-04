Război Ucraina. INCENDIU de proporții la un depozit de petrol din Rusia - FOTO&VIDEO

Un puternic incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din oraşul rusesc Briansk, aflat la aproximativ 100 de kilometri nord de graniţa cu Ucraina, anunță TASS.A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk , #Russia . pic.twitter.com/r9PKhwvMYB… [citeste mai departe]