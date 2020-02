Întocmiţi rapid bugetul post-Brexit, spun 15 state membre ale UE Tarile UE trebuie sa ajunga la un acord rapid cu privire la urmatorul buget al blocului, dupa pierderea Marii Britanii si a contributiei sale financiare ridicate, au convenit 15 state membre sâmbata, în Portugalia. Grupul "Prietenii Coeziunii" format din 17 tari estice si mediteraneene, membrii mai saraci ai UE, a convenit, de asemenea, sa lupte împotriva oricarei actiuni de reducere a Fondului de Coeziune al UE rezervat economiilor mai slabe ale blocului, potrivit AFP și Rador.



