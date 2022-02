Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 11 ani cu sindrom Down din Macedonia de Nord a fost victima colegilor ei si a parintilor acestora, care au refuzat sa-si mai lase copiii in clasa cu ea. Presedintele tarii, Stevo Pendarovski, a dus-o pe micuta Embla de mana la scoala, informeaza pagina de Facebook a presedintiei de la Skopje.…

- Anul școlar ar putea fi din nou imparțit pe trimestre la 24 de ani distanța de cand s-a renunțat la aceasta varianta. Anunțul a fost facut in exclusivitatea de ministrul Educației, aici, la Ora de Știri.

- CALENDAR| Anul școlar 2022-2023: Trei trimestre și 5 vacanțe, propuse de Ministrul Educației. Cand incepe școala CALENDAR| Anul școlar 2022-2023: Trei trimestre și 5 vacanțe, propuse de Ministrul Educației. Cand incepe școala Ministrul Educației a anunțat miercuri seara o schimbare structurala masiva…

- In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea elevului in cauza, fiind vorba de un baiat, in varsta de 10 ani, din Braila. In continuare, sunt efectuate cercetari, in vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt. Polițiștii au procedat la consilierea minorului, in prezența…

- Elena Anghel, de 49 de ani, a fost reținuta, dupa ce David-Mario Lazar, de cinci ani, a fost gasit mort intr-o casa din Coventry, West Mids, potrivit The Sun. Se crede ca femeia ar fi bolnava mintal. Parinții lui Mario aduc vineri un omagiu „celui mai fericit baiat”. Copilul a fost gasit cu o rana produsa…

- Alice Ene nu-și amintește cand a urcat prima oara la volanul unei mașini de drift. Era prea mica sa-i poata ramane momentul in minte. „Probabil aveam cateva saptamani. Parinții mei au fost nevoiți sa ma ia de mica cu ei la concursuri pentru ca nu aveau cu cine sa ma lase acasa”, povestește adolescenta…

- Parintii scolarilor din clasele pregatitoare si clasele I, de la Scoala gimnaziala „Alexandru Macedonski” din Craiova, reclama faptul ca micutii lor ies pe o poarta foarte mica care da direct intr-o parcare cu multe masini si dube si dupa cativa pasi ajung direct intr-o strada cu doua sensuri de mers.…

- Testarea elevilor acasa este o masura inutila, spun specialistii in sanatate. Admit asta chiar și parinții. Mulți dintre ei refuza testarea, pentru ca o considera un act medical sau pur și simplu nu vor sa-si testeze copiii.