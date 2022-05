Întoarcerea la omul primitiv China se joaca pentru moment cu sufletele consumatorilor occidentali. Epoca consumerismului isi va arata limitele si oamenii vor deveni primitivi. Bataia la raft si la benzinarie va fi o realitate distopica in anumite state din lume. Putin si Xi nu sunt atat de nebuni pe cat vrem noi sa credem, sunt mult mai cinici si inteligenti decat ne imaginam. Alaturi de America au redesenat marea resetare pana la cele mai mici detalii. Tot ceea ce vedem in ultimii doi ani, de la mascarada medicala la cea militara, este un scenariu pregatit minutios. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In conditii normale vizita presedintelui Germaniei ar fi ocupat primele pagini ale ziarelor, iar televiziunile ar fi alergat sa prinda imagini inedite despre seful de stat al celei mai importante tari europene. Motor al economiei UE in conditii normale, Germania joaca un rol central si in criza gazelor…

- La doua luni dupa ce a avertizat ca Beijingul pare pregatit sa ajute Rusia in razboiul din Ucraina, inalți oficiali americani spun ca nu au observat sprijinul militar și economic al Chinei, o evoluție binevenita in relația tensionata dintre SUA și China, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Actorul Mugur Mihaescu critica alocarea a 2,5% din PIB pentru inarmare și spune ca banii vor merge direct in conturile SUA, de la care Romania cumpara armament pentru a rezista in fața unui atac cu bombe chimice din partea Rusiei, in fața caruia nu ar avea nicio șansa. Fii la curent cu cele…

- Poate unii dintre voi o sa oftați … poate ușor plictisiți, ceva in genul „a cata oara citesc despre viitor…?” sau „iar despre viitor…”, dar dupa toata tevatura globala cu nebunia plandemiei, sa vedem ce curs poate lua viitorul, mai ales dupa evenimentele recente de la granița nord-estica a Romaniei.…

- SUA sunt ingrijorate ca China intenționeaza sa asiste in mod direct Rusia cu echipamente militare, a declarat joi ministrul de Externe al SUA Antony Blinken, care a precizat ca președintele american Joe Biden il va amenința vineri pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cu represalii in cazul in care va…

- Presiunea internaționala trebuie pusa și pe China, in contextul razboiului din Ucraina, declara, luni, eurodeputatul Eugen Tomac. Președintele PMP are argumente și pentru o eventuala „no fly zone” in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a cerut marți omologului sau chinez Wang Yi sa foloseasca legaturile Beijingului cu Moscova pentru a pune capat invaziei militare ruse asupra Ucrainei, a transmis ministerul de externe ucrainean, intr-un comunicat, citat de Reuters.Potrivit declarației,…

- "Noi trebuie sa ne uitam in jur, și la noi, și la alți, pentru ne putea sa seama ce se intampla și daca lucrurile care se intampla in Ucraina se pot extinde catre vest. Cand s-a anunțat prima data a atacului asupra Ucrainei, pe 16 februarie, era Olimpiada din China.Putin era pregatit atunci, pe surse…