Întoarcerea la dragostea cea dintâi, întoarcerea la Dumnezeu INDEMN… In perioada prepascala, prin participarea mai intensa la slujbele Bisericii, conștientizam importanța cultului divin pentru viața duhovniceasca. Credincioșii sunt chemați sa abandoneze viața plina de compromisuri și pacate, sa abordeze o viața noua și sa sporeasca virtuțile. Impreuna traim intr-o lume in care dependențele devin pe zi ce trece o prezența reala cotidiana nu […] Articolul Intoarcerea la dragostea cea dintai, intoarcerea la Dumnezeu apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TREZIREA…Cuvantul lui Dumnezeu intr-o societate consumista poate fi judecat in mai multe chei, fiindca noi, cei care formam societatea cotemporana, nu mai consideram egoismul, desfranarea sau neascultarea pacate, ci le vedem ca pe niste virtuti. Preotul Aurel Zlat de la Biserica „Sf Spiridon” din Barlad…

- Cantareața Alessia (40 de ani) a trait un adevarat coșmar atunci cand s-a desparțit de tatal copilului ei. Ea și Ionuț au avut o relație frumoasa de 11 ani, care s-a terminat cu scandal și violența, la trei ani de la venirea pe lume a fiului lor, Alvin. Solista a ajuns, atunci, chiar și la Poliție.…

- O tragedie a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-o familie din Iași. Din pacate, adolescentul care s-a electrocutat dupa ce a ce a cazut de pe o pasarela pietonala, pe o locomotiva, și-a pierdut viața. Anunțul dureros a fost facut chiar de sora acestuia…https://www.bzi.ro/tragedie-intr-o-familie-din-iasi-adolescenul-de-16-ani-electrocutat-dupa-ce-a-cazut-de-pe-o-pasarela-pietonala-si-a-pierdut-viata-ai-fost-un-frate-si-copil-perfect-4683122…

- PREMIU… Silvica Cotin este una dintre cele cinci castigatoare ale concursului „Te abonezi si castigi” – luna ianuarie. Norocul i-a suras chiar daca nu e abonata decat de trei luni de zile. „Nu ma asteptam sa ma numar printre castigatori, dar iata ca Dumnezeu a vrut sa-mi faca o bucurie. Ma bucur de…

- MUZICA… Spectacolul „In memoriam Ion Chiriac” a luat forma unui adevarat maraton de muzica si marturii despre viata artistului. Timp de cinci ore, artisti din judet si din tara au adus la viata cantecele trubadurului vasluian. Pe scena au urcat, rand pe rand, Andrei Paunescu si Magda Puskas, fosti colegi…

- OROARE… Un caz ingrozitor a ieșit la iveala in localitatea Stanilești, acolo unde un individ de 38 de ani, tata a patru copii, și-a batjocorit cațiva ani la rand una dintre fiice, care acum are 12 ani. Nenorocirea a ajuns la urechile autoritaților printr-un apel disperat la 112, iar, in urma cercetarilor,…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa, o ambulanța SMURD tip B2 și echipaje specializate, pentru asigurare masuri PSI, evaluare și acordare prim ajutor victimei unui accident rutier produs in Muntenii de Jos, in apropiere de pensiunea Everest. La fața locului…

- Lisa Marie Presley, singura fiica a regelui rock’n’roll Elvis Presley și a actriței Priscilla, a murit la varsta de 54 de ani, dupa ce a suferit, joi, 12 ianuarie, un stop cardiac. Ea fost descoperita inconștienta de o menajera. Conform publicației Daily Mail, primul ei soț, Danny Keough, s-a intors…