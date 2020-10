Intoarcerea la birou: cum se reconstruieste entuziasmul echipelor Perioada de incertitudine care a afectat societatea si mai ales lumea afacerilor inca nu s-a incheiat. Suntem insa cu totii datori sa facem primul pas catre intoarcerea la normalitate. Demersul fiecaruia dintre noi trebuie sa plece de la o idee simpla: legatura cat mai stransa dintre membrii unei echipe este necesara pentru a crea si mentine o comunitate puternica.



Nici nu am realizat ca au trecut deja sase luni de cand ne confruntam cu o alta realitate. In tot acest timp, am fost nevoiti sa dobandim cunostinte noi despre un domeniu aparent cunoscut de toata lumea: protectia impotriva… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase din Catedrala Mitropolitana Iasi la 8 octombrie si vor fi asezate, timp de o saptamana, pe catafalcul din fata catedralei, pentru a fi venerate de pelerini. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Constantin Sturzu, a…

- Incepand de joi, toate pub-urile, barurile și restaurantele din Anglia se inchid la ora 22.00. Masura a fost luata pentru a limita raspandirea coronavirusului. De asemenea, prin lege, servirea se va face doar la masa, potrivit BBC . Setul complet de masuri va fi stabilit de premierul Boris Johnson in…

- Romania este tara din Uniunea Europeana in care au fost luate cele mai drastice masuri in perioada starii de urgenta si a celei de alerta in sensul respingerii unor drepturi si libertati – reiese din Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor omului in intervalul 16 martie – 10 septembrie.…

- Ministrul Muncii a anuntat ca fiecare angajator va primi un e-mail cu o Notificare despre angajatul care se pregatește sa se pensioneze. Violeta Alexandru precizeaza ca face tot posibilul sa reduca timpii de așteptare a oamenilor la ghișee, sa ușureze relația cetațean - casa de pensii si sa se emita…

- Deputatul USR, Adrian Prisnel, a cerut statistica achizițiilor publice centralizate in perioada starii de urgența. Astfel, doar 35% dintre contractele incheiate de statul roman au fost onorate la timp, in timp ce majoritate fie n-au fost onorate deloc, fie au fost amanate pana ce a și expirat starea…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), Societatea Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (SRDNMB) si Federatia Romana pentru Diabet, Nutritie si Boli Metabolice (FRDNBM) atrag atenția ca monitorizarea de catre medici a pacienților cu aceasta afecțiune este in impas.…

- Fata de cei doi tineri din Somcuta Mare retinuti pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, furt in scop de folosinta si furt calificat s-a luat masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile. Totodata, politistii din Seini…

- Genesis Property, cel mai mare proprietar privat de spatii de birouri din Romania, a anuntat luni ca isi infiinteaza propria echipa de pompieri in Novo Park, unul dintre cele mai mari parcuri de business din Bucuresti, echipa formata din 10 angajati autorizati ISU, potrivit news.ro.”Genesis…