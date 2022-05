Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a vorbit despre o posibila victorie a Rusiei in razboi, in cadrul unui mesaj pentru republicile autoproclamate din Donbas. Ce a mai marturisit președintele. Astazi, in doar cateva ore, va avea loc o mare parada pentru Ziua Victoriei din al Doilea Razboi Mondial, in Piața Roșie din Moscova,…

- ”Toate tarile din lume” este necesar sa fie pregatite de posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa foloseasca armament nuclear tactic in Raboiul din Ucraina, indeamna presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat CNN, din care postul american a publicat un fragment, urmand…

- Fosta mare gimnasta Svetlana Khorkina (43 de ani) continua seria afirmațiilor sfidatoare pe tema razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Nigel Huddleston, Ministrul Sportului din Marea Britanie, a condiționat prezența sportivilor ruși la evenimentele sportive de pe teritoriul britanic. Fosta gimnasta…

- Intrebat, joi seara, la Bruxelles, daca Rusia ar trebui exclusa din G 20, grupul care reuneste 20 de state si Uniunea Europeana reprezentand cele mai mari economii ale lumii, presedintele american a replicat: „Raspunsul meu de da, dar depinde de G20”. „S-a discutat despre asta azi, am ridicat problema…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat joi intentia de a-si continua "fara compromisuri" ofensiva impotriva "nationalistilor" in Ucraina, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului, informeaza agerpres.ro.

- Activista și artista Elena Osipova a participat miercuri, 2 martie, la protestele organizate in Rusia impotriva razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele rus Vladimir Putin a luat o decizie de ultima ora, hotarare care a revoltat o lume intreaga. Conducatorul rus a decis ca toți copiii care protesteaza impotriva razboiului pe care el l-a declanșat in Ucraina sa fie arestați de catre oamenii legii din Rusia.

- Presedintele rus Vladimir Putin a reiterat marti ca guvernul de la Kiev trebuie sa recunoasca "republicile populare" Donetk si Lugansk drept conditie prealabila pentru incheierea "operatiunii speciale" in Ucraina, potrivit Kremlinului, citat de DPA.