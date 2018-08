Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni sambata cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, pentru a discuta despre conflictele din Siria si din Ucraina. Potrivit anuntului facut ieri de guvernul de la Berlin, cei doi lideri se vor intalni la ora locala 18 la castelul Meseberg, o resedinta guvernamentala…

- Întâlnirea de la Helsinki dintre președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, a fost un succes. Cel puțin asta au declarat ambii lideri în cadrul conferinței de presa, de dupa discuțiile tete a tete care au durat doua ore. Oficialii sunt siguri ca relațiile…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau francez Emmanuel Macron, care se afla intr-o vizita oficiala de doua zile in Rusia, s-au intalnit la Palatul Constantin din Sankt Petersburg pentru a discuta relațiile bilaterale și problemele globale, inclusiv situația din Siria și Ucraina și despre situatia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat vineri "fara precedent" arestarea si inculparea pentru "inalta tradare" in pofida Moscovei a jurnalistului ucraineano-rus care activeaza in Ucraina, relateaza AFP. In presa internaționala, analiștii au amintit de situațiile din Rusia in care jurnaliștii…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin se intalnesc astazi la Soci, pe malul Marii Negre, pentru a discuta despre relatiile bilaterale, dar mai ales problema acordului nuclear cu Iranul si conflictele din estul Ucrainei si din Siria. ...