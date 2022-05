Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsa in situatia ingrata de a disputa un baraj pentru ramanerea in elita, SCM Politehnica isi stie deja programul turneului de supravietuire programat la Ghimbav. Alb-violetii vor intalni in doar trei zile, intre 20 si 22 mai, formatiile din Sighisoara, Oradea si Bacau. Poli mai are de disputat un…

- Ajunsa in situatia ingrata de a disputa un baraj pentru ramanerea in elita, SCM Politehnica isi stie deja programul turneului de supravietuire programat la Ghimbav. Alb-violetii vor intalni in doar trei zile, intre 20 si 22 mai, formatiile din Sighisoara, Oradea si Bacau. Poli mai are de disputat un…

- Ești curajos, disciplinat, tenace și ambițios? Te așteapta 1049 de locuri in 33 de județe și in București: Alba – 20 Argeș – 15 Bacau – 50 Brașov – 24 Buzau – 16 Braila – 6 București – 193 Bistrița-Nasaud – 2 Calarași – 12 Cluj – 23 Constanța – 200 Covasna – 15 Dambovița […] Articolul Soldat/gradat…

- Livrarile de locuinte pe parcursul anului trecut au stabilit un record absolut al pietei rezidentiale de dupa 1989, in conditiile in care 72.522 de locuinte au fost finalizate la nivel national, in crestere cu 7% fata de volumul inregistrat in 2020, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara…

- Un cutremur de 2,6 grade s-a produs, marți dupa-amiaza, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau., la o adancime de 112 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71 km E de Brasov, 74 km NE de Ploiesti, 119 km V de Braila, 120 km S de…

- Social Școala Gimnaziala din Tataraștii de Jos, renovata de Asociația BookLand martie 18, 2022 10:15 Cladirea Școlii Gimnaziale din Tataraștii de Jos a fost construita in 1969, fiind realizata cu materialele de construcții, tehnologiile și conceptele arhitecturale specifice acelei perioade. In timp,…

- Ministerul Apararii anunta, marti, ca patru elicoptere ucrainene au solicitat aprobare de survol deasupra Romaniei, urmand a ajunge, pentru mentenanta, la Ghimbav, in judetul Brasov. Elicopterele au aterizat deja la Iasi pentru escala tehnica, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi…

- Pana astazi, 63.073 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 23.02.2022 (10:00) – 24.02.2022 (10:00) au fost raportate de 115 decese (59 barbați și 56 femei), dintre care 10 anterioare intervalului de referința, ale unor…