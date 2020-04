Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit astazi, 2 martie 2020, in jurul orei 17.00 in localitatea Campeni, zona Valea Bistrii. Potrivit reprezentanților ISU Alba, stația de pompieri Campeni intervine cu doua autospeciale cu apa și spuma, pentru localizarea și stingerea unui incendiu care se manifesta pe o suprafața de aproximativ un hectar. Potrivit ISU Alba, incendiul izbucnit in zona Valea Bistrii a fost lichidat, fara alte probleme. Acest articol a fost citit de 163 ori