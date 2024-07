Interzis pentru cei care locuiesc la bloc. Gestul care le poate aduce amenzi de până la 10.000 lei Atenție mare pentru cei care locuiesc la bloc. Un gest aparent banal le poate aduce amenzi de pana la 10.000 lei. De ce trebuie sa țina cont romanii care stau intr-un apartament și cum pot obține autorizație pentru a-și pune in aplicare ideile. Cei care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare Cei care locuiesc la […] The post Interzis pentru cei care locuiesc la bloc. Gestul care le poate aduce amenzi de pana la 10.000 lei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de azi, e-Factura a intrat intr-o noua etapa. Practic, singura factura valabila pentru firme este cea transmisa prin sistemul RO e-Factura. Daca o companie primește o factura prin e-mail sau pe hartie, aceasta nu va fi considerata factura conform noului regulament. Aceasta schimbare va crea…

- Prima etapa a recalcularii pensiilor trebuie sa fie finalizata pana cel tarziu la 1 septembrie, iar a doua etapa va urma ulterior. Aceasta a doua recalculare va aduce beneficii pensionarilor care au primit anterior prime, sporuri sau alte bonusuri care nu au fost luate in considerare in calculele anterioare.…

- ATENȚIE: Trageri cu muniție, in poligonul din Micești. Accesul pe drumurile din zona, interzis Reprezentații Primariei Alba Iulia anunța ca marți, 18 iunie 2024 vor fi executate trageri cu muniție, la poligonul Micești. Drept urmare, reprezentanții primariei fac urmatorul anunț: ”In vederea eliminarii…

- Horoscop 31 mai 2024. Final de luna plin de provocari pentru unele zodii, care dau de greu cand se așteptau mai puțin. Ultima zi din mai va fi cu adevarat memorabila pentru unii nativi, care vor face sacrificii mari pentru a pune lucrurile la punct. Horoscop 31 mai 2024. Berbec Astazi ești foarte energic…

- Conform concluziilor unui nou studiu, publicat in revista Environmental Science and Technology, aerul din interiorul mașinilor ar putea fi la fel de daunator sanatații ca și aerul poluat din exterior, transmite New York Post. Aerul din mașina ar putea fi contaminat cu substanțe potențial cancerigene…

- PlayStation Plus surprinde din nou abonații sai cu o colecție de jocuri de top pentru luna mai. Utilizatorii de PlayStation 4 și PlayStation 5 care sunt abonați la planurile Essential, Extra sau Premium vor avea acces gratuit la patru titluri deosebite, inclusiv unul dintre cele mai populare jocuri…

- A-ți pastra cumpatul chiar in momente dificile te ajuta sa reduci riscul de crize cardiace sau de accident vascular cerebral. Este concluzia unui nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Columbia din New York, potrivit The Sun. Cercetatorii susțin ca atunci cand devenim furioși, celulele…

- Agenția Europeana a Medicamentului avertizeaza asurpa riscurilor legate de utilizarea ibuprofenului in doze mari. Cu 2.400 mg pe zi, dublu fața de recomandari, crește riscul cardiac, ceea ce poate duce la infarct miocardic și accidente vasculare cerebrale (AVC). Disponibil cu sau fara rețeta, ibuprofenul…