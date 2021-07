Interzis la editat pozele, în Norvegia Cei care alergau dupa reacții mizand pe fotografii cu un chip perfect și o silueta de invidiat vor trebui sa spuna daca pozele sunt ”naturale” sau au fost editate astfel incat sa se ajunga la rezultatele promovate. Cu alte cuvinte, ai editat poza, trebuie sa spui! Nu se intampla in Romania, ci in Norvegia! Influencerii... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

- Norvegia a decis sa gaseasca solutii juridice pentru a combate fenomenul „perfectiunii” prezentat pe retelele de socializare si a adoptat recent o lege care ii obliga pe influenceri sa precizeze ca fotografiile au fost editate, atunci cand este cazul, relateaza BBC.

