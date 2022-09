Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a pregatit un flagrant și a prins doi hoți in timp ce furau dintr-o mașina de lux din Sectorul 1. Barbații, de 46 și 56 de ani, au fost reținuți dupa ce au furat din autoturism mai multe bunuri, printre care și sume de bani. Potrivit poliției, cei doi ar fi cetațeni albanezi […] Articolul…

- La data de 19 septembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au identificat un tanar de 31 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de distrugere. Din cercetari a rezultat ca, in dupa amiaza zilei de 8 septembrie 2022, pe fondul…

- Pe soselele din Neamt, la sfarsitul acestei saptamani, s-au petrecut cateva accidente, in doua dintre ele raniti fiind o motociclista si un conducator de trotineta. Incidentele in trafic s-au petrecut in zilele acestui sfarsit de saptamana, pe drumurile din Neamt. Printre protagonisti s-au aflat soferi…

- In aceasta dimineața, 13 august 2022, s-a produs un accident rutier grav, la Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI se pare ca incidentul a avut loc in cartierul Tudor Vladimirescu din municipiul Iași. UPDATE: Reprezentanții ISU Iași au oferit detalii despre accidentul rutier. „Dimineața…

- Un tanar drogat cu amfetamina a spart cu pumnul geamul unei masini de politie, aflata in patrulare. Barbatul a mai distrus doua autoturisme inainte sa fie imobilizat de oameni legii. Un incident grav a avut loc miercuri dupa-amiaza, 10 august, in municipiul Botosani. Un tanar a atacat masina in care…

- O persoana a murit si trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti seara, in localitatea bacauana Sanduleni. Un grav accident rutier a avut loc marti, 12 iulie, in localitatea bacauana Sanduleni. O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite in urma evenimentului rutier. Purtatorul…

- Un tanar de 23 de ani din Moinesti, judetul Bacau, a fost retinut dupa ce si-a incendiat locuinta, iar focul s-a extins si la vecini. O familie de sase persoane a ramas fara adapost in urma incendiului. Oamenii spun ca barbatul ar fi recurs la acest gest de suparare ca mama lui nu-i mai da […] Articolul…

- PRINS ȘI INCARCERAT… Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Barlad au reținut un barbat in varsta de 45 de ani, din municipiul Barlad, cercetat pentru savarșirea mai multor infracțiunilor de distrugere (in forma continuata) și furt calificat. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmand ca…