- Republica Moldova se afla intr-o poziție precara. Este in mare parte inconjurata de Ucraina și are un potențial butoi de pulbere in est: Transnistria, o regiune controlata de separatiștii pro-ruși. Regiunea contestata a ramas practic neschimbata de la prabușirea Uniunii Sovietice, chiar și pana la steagul…

- „Republica Moldova este un subiect foarte important in Romania, ne preocupa si pe noi si este evident un subiect care ne preocupa pe ambii. Romania si Germania au cooperat foarte bine in ceea ce priveste relatia cu Republica Moldova. Cred ca lucrurile vor sta in continuare la fel. (…) In ce priveste…

- Statele Unite au avertizat impotriva incercarilor de „escaladare a tensiunilor” dupa o serie de explozii in regiunea separatista moldoveneasca pro-rusa Transnistria, la frontiera cu Ucraina, transmite AFP. Fara a merge atat de departe incat sa atribuie Moscovei responsabilitatea pentru explozii, asa…

- Consilierul presedintiei ucrainene Mihailo Podoleak considera ca Moscova incearca sa „destabilizeze” regiunea separatista Transnistria din estul Republicii Moldova, situata la frontiera cu Ucraina, dupa ce au avut loc mai multe explozii, care au suscitat temeri privind extinderea razboiului in zona,…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acuzat ca armata lui Vladimir Putin ca vrea sa recruteze cetațeni moldoveni, potrivit Reuters. Declarațiile vin la cateva zile dupa ce serviciile de informații militare britanice au transmis ca Moscova incearca sa-și reinnoiasca forțele in…

- Vesti foarte ingrijoratoare vin de pe frontul razboiului. Rusia s-ar pregati sa atace Ucraina din Transnistria. Chisinaul nu confirma aceasta informatie. Statul Major al Ucrainei a anuntat ca „Rusia incepe sa-si mobilizeze trupele din Transnistria ocupata din Moldova. Moscova redistribuie trupele ruse…