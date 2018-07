Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost impuscat luni dimineata in apropierea unei scoli primare de langa orasul Bury situat in zona metropolitana Manchester, Marea Britanie, barbatul fiind transportat la spital in stare grava. Politia a fost alertata de localnici care au auzit o serie de impuscaturi.…

- Dintre cele zece unitați de invațamant din Barlad, Vaslui, Perieni, Puiești și Zorleni care au participat la programul național de educație de mediu „Patrula de Reciclare”, doua au fost premiate. Este vorba despre Școala „George Tutoveanu” Barlad și Școala „Mihai Eminescu” Vaslui, aceleași ca la ediția…

- Un adolescent din Marea Britanie, in varsta de 15 ani, a fost diagnosticat cu dependența de jocuri video. Tanarul refuza sa mai iasa din casa și nu s-a mai prezentat la școala de un an. Baiatul, care inainte era paisonat de sport și ave anote bune la școala, este atat de captivat de lumea jocurilor…

- Persoanele care ii ajuta pe migranți ar putea fi urmarite penal in Ungaria, daca o serie de proiecte de lege din aceasta țara vor fi adoptate. Noua legislație ar interzice oferirea de informatii ori consiliere juridica pentru cei care cauta azil, precum și oferirea de mancare acestora.

- Companiile aeriene europene vor avea o tranzitie precara dupa Brexit, din cauza incertitudinilor in crestere din sectorul de profil legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Financial Times.Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, se teme ca sustinatorii unui…

- Vești bune pentru cei care-si doresc sa devina politisti: au inceput inscrierile pentru examenul de admitere cele trei scoli de profil din Romania. In total, la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti, Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu…

- Reprezentantul unei companii din Marea Britanie, care pretinde ca deține drepturile exclusive de proprietate intelectuala asupra tuturor marcilor Arsenie Boca și a imaginii industriale a Parintelui Arsenie Boca a anunțat, marți, poliția, prin 112, ca mai multe magazine din Arad incalca legea, comercializand…

- Obișnuiți cu afișajul digital de pe ceasurile moderne sau de pe telefoane, tinerii nu par a ști sa citeasca ora de pe ceasurile tradiționale, cu sistem analog. Se întâmpla în Marea Britanie.