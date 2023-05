Interzis câinilor din Ucraina în România Luna mai a venit cu noutați importante din partea autoritaților romane cu privire la refugiații din Ucraina. Pe langa reglementarile referitoare la sumele și condițiile in care va fi acordat ajutorul de cazare și masa, de la 1 mai se interzice accesul animalelor de companie cu origine din Ucraina, daca nu se face dovada vaccinarii antirabic. Astfel, incepand cu data de 1 mai inceteaza aplicarea masurilor de flexibilitate privind circulația necomerciala a animalelor de companie cu origine din Ucraina, potrivit unui anunț al ANSVSA. Romania revine la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 576/2013,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

