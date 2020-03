Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Timisoara a montat aproape 400 de dozatoare cu dezinfectant in toate mijloacele de transport in comun din municipiu, in contextul prevenirii raspandirii noului coronavirus.

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispozitie raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spatiul public.

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca primaria acorda și in acest an gratuitate pe mijloacele de transport in comun unor categorii de cetațeni. Una dintre categorii este cea a elevilor care invata in școlile din Timisoara. Potrivit STPT, gratuitatea se acorda tuturor elevilor care frecventeaza…

- Societatea de Transport Bucuresti /STB/ a achizitionat 150.000 de masti medicale pentru a le distribui calatorilor care circula in mijloacele de transport in comun, cu preponderenta pe liniile care vin si duc la aeroport, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Andrei Creci, director general al Societatii…

- Programul mai multor linii de transport public va fi prelungit, in noaptea de Revelion. Pentru a asigura transportul celor ce isi vor petrece noaptea dintre ani in centrul orasului, Societatea de Transport Public Timișoara prelungește programul de lucru. Astfel, in data de 1 ianuarie 2020, mijloacele…