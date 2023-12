Interziceți petardele! Ce așteptăm să se mai întâmple?…. Incendiul de sambata seara, care a cuprins un depozit al mall-ului din Cluj-Napoca ar fi fost provocat intenționat. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere. De vina spun oamenii legii, ar fi trei tineri care au aruncat la intamplare o petarda….pentru distracție! Oare ce așteptam sa se mai intample? Anual sunt zeci de persoane [...] Articolul Interziceți petardele! Ce așteptam sa se mai intample?…. apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

