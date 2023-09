Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei a anuntat, marti, ca, in ultimele 24 de ore, trei persoane au fost retinute, fiind acuzate de infractiuni in trafic. Printre ele și un adolescent de 16 ani, fara permis, testat pozitiv la o substanța psihoactiva, potrivit News.ro.Politisti au oprit pentru control un autovehicul…

- Soferii care nu platesc in Bucuresti tariful de parcare de 5 lei/ora si nici amenda de 200 de lei, in termen de 15 zile, risca sa primeasca amenzi de pana la 2.500 de lei, noteaza Agerpres.Un proiect de hotarare in acest sens, initiat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, va fi dezbatut in sedinta…

- Viceprimarul USR al Capitalei, Horia Tomescu, și-a anunțat, vineri, demisia din funcție, adaugand ca a luat aceasta decizie „din motive personale”. Anunțul vine la scurt timp dupa scandalul de corupție de la Administrația Spitalelor din București, dupa ce managerul de la Colentina și adjunctul administrației…

- Un sofer care a intrat cu autoturismul intr-un foisor destinat amatorilor de sah, dintr-un parc din Sectorul 6 din Bucuresti, este cautat. Barbatul și-a abandonat mașina și a fugit de la locul accidentului. Primarul Ciprian Ciucu, afirma ca in habitaclu mirosea a alcool. ”Eu nu inteleg cum a ajuns acest…

- Bujduveanu a declarat ca din motive financiara referendumul ar putea avea loc odata cu alegerile europarlamentare din 9 iunie. Liberalul mai susține ca in calitate de viceprimar general și de consilier PNL a elaborat regulamentul pentru folosirea trotinetelor. ”Ne intoarcem la cea mai buna forma de…

- Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, considera „drastica” decizia administrației locale din Constanța de a nu prelungi autorizațiile de funcționare ale firmelor Bolt și Uber pentru inchirierea de trotinete electrice.

- Un anunț menit sa ajunga in atenția conducatorilor auto. Vizeaza circulația rutiera pe Pasajul A2 București – Constanța. S-a comunicat faptul ca pasajul A2 București – Constanța, pe sectorul de drum situat intre km. 10+400 – 10+750 metri, va fi inchis pe timpul nopții, incepand cu noaptea de miercuri…

- Social Rezultatele slabe la Bacalaureat ale elevilor de la liceele tehnologice, in stransa corelație cu riscul de saracie / Analiza Salvați Copiii iulie 11, 2023 09:54 Potrivit unei analize Salvați Copiii Romania, aproximativ unu din doi elevi de la liceele tehnologice traiește in mediul rural, unde…