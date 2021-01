Un lider liberal vrea interzicerea TikTok in Romania, dar și o reglementare foarte dura a folosirii rețelelor sociale. Liderul PNL Sector 4, Pavel Popescu, susține ca rețeaua TikTok este folosita de China pentru a colecta date despre oameni și ca se fac experiemente cu inteligența artificiala și recunoaștere faciala. ”Va expun opinia mea cu privire […] The post Interzicerea TikTok in Romania, ceruta de un lider liberal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .