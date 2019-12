Interzicerea radarelor ascunse, raport negativ în Comisia juridică a Senatului Comisia juridica a Senatului a dat, marți, raport negativ pentru propunerea legislativa inițiata de mai mulți parlamentari PNL care prevedea modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.



„Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de catre polițistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre polițiștii de frontiera. Polițiltii rutieri, respectiv polițiștii de frontiera sunt obligați sa poarte uniforma cu inscrisuri și insemne distinctive", prevede… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

