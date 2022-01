Stiri pe aceeasi tema

- Vineri – 14. Ianuarie 16:00 – Tabara – Romania, acțiune, familie, 81 min., AP-12 17:30 – Clifford: Marele caine roșu – SUA, Canada, animație, aventuri, familie, 97 min., dublaj maghiar, AG 17:45 – Luca – Romania, drama, thriller, 105 min., N-15 19:15 – Poveste din cartierul de vest – SUA, muzical, romantic,…

- Oricat de optimiști am fi, trebuie sa recunoaștem ca nici inceputul noului an, 2022, nu se afla sub semnul certitudinii, ca Romania ar putea ieși din „labirint”. Data fiind situația internaționala, cat și cea interna, intr-o lume zguduita din temelii de o inlanțuire de crize culminand cu cea pandemica…

- Cum alegi cele mai avantajoase cazinouri online romanești (P) Daca ești veteran al jocurilor de noroc, cu siguranța ai deja un operator preferat. Insa, daca ești incepator, iata cum alegi cele mai potrivite cazinouri online! Cele mai bune cazinouri online din Romania – cum le alegem? Fie ca ești incepator…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe incepe noul an cu doua premiere: spectacolul „Disparitii” regizat de Cristian Ban si „#acedesiguranta” in regia lui Bobi Pricop. Potrivit conducerii institutiei, „Disparitii” aduce in prim-plan o serie de intamplari din viata unei familii de sasi din Romania,…

- Un centru de tratare a deseurilor medicale isi va incepe activitatea saptamana aceasta in Parcul Industrial Campu Frumos de langa Sfantu Gheorghe. Potrivit conducerii parcului, investitia a fost realizata de AKSD Romania SRL, din Targu Mures, care are ca obiect principal de activitate colectarea si…

- „Dintre lucrarile pe care le derulam in prezent, strada Iustinian Teculescu este cea mai importanta investiție a noastra in statiunea Covasna. Aici trebuie sa inlocuim doua conducte de presiune, iar colegii noștri lucreaza la acest proiect de aproape doua luni”, spune Attila Kozsokar, directorul Gospodarie…

- Peste tot in Romania trebuie implementat sistemul „Plateste cat arunci”, pentru ca fara acesta nimeni nu va avea un interes sa separe deseurile, deoarece cu cat deseul e mai ieftin cu atat lumea e mai iresponsabila, a declarat, marti, la conferinta PRIA Environment 2021, Radu Merica, director general…

- Schimbarile climatice pot avea in urmatorii ani un impact major asupra resurselor de apa din Romania, arata cele mai recente studii efectuate de Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Fenomenele extreme, secete si inundatii,…