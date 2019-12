Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat ca va lua decizia interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat, insa astfel incat sa nu fie afectate alte drepturi.

"Am prezentat, alaturi de colegii din Guvern, propunererile Ministerului Muncii pentru modificarea OUG 114/2018, in sensul in care propunerile noastre, bazate pe consultarile pe care le-am avut, vin in directia, pe de o parte, mentinerii sporurilor la nivelul anului 2019, respectiv a indemnizatiilor. Am propus ca indemnizatia de hrana sa fie mentinuta la nivelul anului 2019, am propus cabinetului sa analizam oportunitatea…